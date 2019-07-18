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Espreso.tvСпортГвоздик проведет чемпионский бой с российским нокаутером

Гвоздик проведет чемпионский бой с российским нокаутером


фото: twitter
Украинский боксер Александр Гвоздик сразится за чемпионские титулы WBC и IBF с россиянином Артуром Бетербиевым

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает Boxingscene.

Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Артуром Бетербиевым в октябре в США.

"Бой состоится 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позже", - сказал Арум.

Бетербиев в Instagram подтвердил, что подписал контракт на бой.

"У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал россиянин, который все свои 14 поединков выиграл нокаутом.

Гвоздик победил в 17 боях, 14 из которых закончил досрочно.

Оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank.

Другими поясами в полутяжелом весе обладают россияне Дмитрий Бивол, которому принадлежит титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и Сергей Ковалев, который является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts . The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоят два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @ za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing # бокс # спорт #sport #fight # бой

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

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