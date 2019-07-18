Гвоздик проведет чемпионский бой с российским нокаутером

18 июля, 2019, 10:21

Украинский боксер Александр Гвоздик сразится за чемпионские титулы WBC и IBF с россиянином Артуром Бетербиевым

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает Boxingscene.

Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Артуром Бетербиевым в октябре в США.

"Бой состоится 18 октября в США. Точное место проведения будет объявлено позже", - сказал Арум.

Бетербиев в Instagram подтвердил, что подписал контракт на бой.

"У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - написал россиянин, который все свои 14 поединков выиграл нокаутом.

Гвоздик победил в 17 боях, 14 из которых закончил досрочно.

Оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank.

Другими поясами в полутяжелом весе обладают россияне Дмитрий Бивол, которому принадлежит титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и Сергей Ковалев, который является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации).