Грузинский телеканал "Рустави-2" могут продать любому, кроме Саакашвили - директор

12 августа, 2019, 20:51

Грузинский телеканал "Рустави-2", где обругали Путина в прямом эфире, выставлен на продажу из-за накопленных бывшим руководством долгов

Об этом заявил владелец грузинской телекомпании "Рустави-2" Кибар Халваши, сообщает пресс-служба канала.

"К сожалению мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании и готов к переговорам с любой заинтересованным лицом", - отметил бизнесмен.

Халваши добавил, что единственным, с кем не будет переговоров - "бывший неформальный владелец и менеджер "Рустави 2", третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Напомним, телеведущий "Рустави 2" Гиоргий Габуния выругался адрес Путина в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе.