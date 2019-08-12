Доллар и евро продолжают дорожать
12 августа, 2019, 18:24
Национальный Банк Украины назвал курс валют на вторник, 13 августа
Об этом говорится на сайте НБУ.
Отмечается, что доллар подорожал на 6 копеек и стоит 25,15.
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Евро также подорожало - на 7 копеек. 1 евро стоит 28,16 грн.
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