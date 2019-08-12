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Espreso.tvОбществоДоллар и евро продолжают дорожать

Доллар и евро продолжают дорожать

Национальный Банк Украины назвал курс валют на вторник, 13 августа

Об этом говорится на сайте НБУ.

Отмечается, что доллар подорожал на 6 копеек и стоит 25,15.

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Евро также подорожало - на 7 копеек. 1 евро стоит 28,16 грн.

 

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