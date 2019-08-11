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Espreso.tvМирВойска Асада захватили стратегически важный город в Сирии

Войска Асада захватили стратегически важный город в Сирии


фото: AFP
Сирийская правительственная армия захватила стратегически важный город в провинции Идлиб

Об этом сообщает DW .

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.

Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека.

По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.

В радикальном движении "Хезболла", которое является союзником президента Сирии Башара Асада, этот город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположено больше город Хан-Шейхун.

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