Турция и США договорились создать совместный штаб относительно Сирии

7 августа, 2019, 19:04

Министерство обороны Турции согласилось создать совместный со США операционный центр для координации и управления действиями по созданию "зоны безопасности" на севере Сирии

После трехдневных переговоров в Анкаре достигнута договоренность о создании в Турции турецко-американского штаба, передает Reuters .

Турецкое военное ведомство также заявило, что Вашингтон и Анкара договорились принять дополнительные меры для беспрепятственного возвращения сирийцев в Сирию.

Напомним, что 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемой курдами восточнее Евфрата на севере Сирии.