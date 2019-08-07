Турция и США договорились создать совместный штаб относительно Сирии
7 августа, 2019, 19:04
Министерство обороны Турции согласилось создать совместный со США операционный центр для координации и управления действиями по созданию "зоны безопасности" на севере Сирии
После трехдневных переговоров в Анкаре достигнута договоренность о создании в Турции турецко-американского штаба, передает Reuters .
Турецкое военное ведомство также заявило, что Вашингтон и Анкара договорились принять дополнительные меры для беспрепятственного возвращения сирийцев в Сирию.
Напомним, что 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемой курдами восточнее Евфрата на севере Сирии.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-