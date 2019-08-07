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Espreso.tvМирТурция и США договорились создать совместный штаб относительно Сирии

Турция и США договорились создать совместный штаб относительно Сирии

Министерство обороны Турции согласилось создать совместный со США операционный центр для координации и управления действиями по созданию "зоны безопасности" на севере Сирии

После трехдневных переговоров в Анкаре достигнута договоренность о создании в Турции турецко-американского штаба, передает Reuters .

Турецкое военное ведомство также заявило, что Вашингтон и Анкара договорились принять дополнительные меры для беспрепятственного возвращения сирийцев в Сирию.

Напомним, что 4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемой курдами восточнее Евфрата на севере Сирии.

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