В доме мужчины, устроившего стрельбу в Осло, нашли тело женщины

11 августа, 2019, 16:58

В доме мужчины, который 10 августа устроил стрельбу в мечети в Осло, нашли тело женщины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Через несколько часов после атаки на окраине коммуны Берум нашли тело молодой женщины, которая связана с подозреваемым. Полиция описала задержанного, как молодого человека норвежского происхождения. Правоохранители считают, что задержанный имеет ультраправые и антииммигрантские взгляды.

Стрельбу в мечети близ столицы Норвегии Осло расследуют как попытку теракта. Один человек, который помог задержать нападавшего, получил легкие ранения.