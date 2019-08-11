В доме мужчины, устроившего стрельбу в Осло, нашли тело женщины
11 августа, 2019, 16:58
В доме мужчины, который 10 августа устроил стрельбу в мечети в Осло, нашли тело женщины
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Через несколько часов после атаки на окраине коммуны Берум нашли тело молодой женщины, которая связана с подозреваемым. Полиция описала задержанного, как молодого человека норвежского происхождения. Правоохранители считают, что задержанный имеет ультраправые и антииммигрантские взгляды.
Стрельбу в мечети близ столицы Норвегии Осло расследуют как попытку теракта. Один человек, который помог задержать нападавшего, получил легкие ранения.
- Напомним, 11 августа в Осло произошла стрельба в мечети, в результате которой ранен один человек.
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