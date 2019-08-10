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Espreso.tvМирВ Норвегии произошла стрельба в мечети

В Норвегии произошла стрельба в мечети


фото: REUTERS
В Осло произошла стрельба в мечети, в результате которой ранен один человек

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стрельбу устроил "молодой белый мужчина". В полиции сообщили, что нападающий действовал один.

Мужчина в бронежилете и шлеме имел при себе пистолет и ружье. Он выбил стеклянную дверь в мечеть и начал стрелять. Нападавшего нейтрализовали посетители мечети.

В результате нападения пострадал 75-летний верующий, который получил огнестрельные ранения.

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