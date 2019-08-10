В Норвегии произошла стрельба в мечети
10 августа, 2019, 20:19
В Осло произошла стрельба в мечети, в результате которой ранен один человек
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что стрельбу устроил "молодой белый мужчина". В полиции сообщили, что нападающий действовал один.
Мужчина в бронежилете и шлеме имел при себе пистолет и ружье. Он выбил стеклянную дверь в мечеть и начал стрелять. Нападавшего нейтрализовали посетители мечети.
В результате нападения пострадал 75-летний верующий, который получил огнестрельные ранения.
- Напомним, 10 мая в пригородном районе Лондона - Илфорд, произошла стрельба в мечети "Семи королей" , полиция окружила и заблокировала здание.
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