Украинский "Руис" одержал очередную победу нокаутом

11 августа, 2019, 16:16

Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий одержал третью подряд досрочную победу на профессиональном ринге

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Шевадзуцкий на вечере бокса в Намибии выиграл свой третий бой среди профессионалов. Наш тяжеловес нокаутировал малавийца Алика Огого. Все свои победы украинец одержал досрочно.

Игорь Шевадзуцький отличается своей мощной комплекцией, которой напоминает нового чемпиона мира в супертяжелом весе - американца Энди Руиса. Боевой вес украинском - более 120 кг.