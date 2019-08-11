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Espreso.tvСпортУкраинский "Руис" одержал очередную победу нокаутом

Украинский "Руис" одержал очередную победу нокаутом


фото: Instagram
Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий одержал третью подряд досрочную победу на профессиональном ринге

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Шевадзуцкий на вечере бокса в Намибии выиграл свой третий бой среди профессионалов. Наш тяжеловес нокаутировал малавийца Алика Огого. Все свои победы украинец одержал досрочно.

Игорь Шевадзуцький отличается своей мощной комплекцией, которой напоминает нового чемпиона мира в супертяжелом весе - американца Энди Руиса. Боевой вес украинском - более 120 кг.

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