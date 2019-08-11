Украинский "Руис" одержал очередную победу нокаутом
11 августа, 2019, 16:16
Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий одержал третью подряд досрочную победу на профессиональном ринге
Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.
Шевадзуцкий на вечере бокса в Намибии выиграл свой третий бой среди профессионалов. Наш тяжеловес нокаутировал малавийца Алика Огого. Все свои победы украинец одержал досрочно.
Игорь Шевадзуцький отличается своей мощной комплекцией, которой напоминает нового чемпиона мира в супертяжелом весе - американца Энди Руиса. Боевой вес украинском - более 120 кг.
- Напомним, 10 августа украинский боксер Дмитрий Митрофанов победил поляка Рафала Яцкевича техническим нокаутом в четвертом раунде.
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