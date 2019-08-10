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Espreso.tvСпортУкраинский боксер нокаутировал соперника в 4-м раунде

Украинский боксер нокаутировал соперника в 4-м раунде


фото: xsport.ua
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов победил поляка Рафала Яцкевича техническим нокаутом в четвертом раунде

Об этом сообщает Xsport .

Митрофанов, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг) в главном поединке вечера бокса в Киеве досрочно победил 42-летнего Яцкевича.

В четвертом раунде Митрофанов дважды отправил поляка в нокдаун, но соперник смог подняться и продержаться до конца раунда. Однако уже на пятый раунд он выйти не смог. Митрофанов выиграл техническим нокаутом и получил шестую победу в карьере.

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