Украинский боксер нокаутировал соперника в 4-м раунде
10 августа, 2019, 22:33
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов победил поляка Рафала Яцкевича техническим нокаутом в четвертом раунде
Об этом сообщает Xsport .
Митрофанов, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг) в главном поединке вечера бокса в Киеве досрочно победил 42-летнего Яцкевича.
В четвертом раунде Митрофанов дважды отправил поляка в нокдаун, но соперник смог подняться и продержаться до конца раунда. Однако уже на пятый раунд он выйти не смог. Митрофанов выиграл техническим нокаутом и получил шестую победу в карьере.
- Напомним, 10 августа экс-чемпион мира в 4-х категориях американец Эндриен Бронер решил не завершать карьеру и наказать украинца Ивана Редкача за дерзкие высказывания.
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