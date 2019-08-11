Украинская легкоатлетка-красавица завоевала золото командного чемпионата Европы
11 августа, 2019, 19:30
Украинка Юлия Левченко выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике
Об этом сообщает "Трибуна".
В польском городе Быдгощ Левченко победила с результатом 1,97 м и принесла сборной Украины в командный зачет 12 очков.
Это первое индивидуальное золото для нашей команды на командном чемпионате Европы.
Украина пока занимает седьмое место перед заключительными шестью видами программы. Для сохранения места в Суперлиге, где выступают 12 сильнейших команд континента, украинской сборной необходимо попасть в первую семерку.
Maximum points from Yuliya Levchenko in the high jump has bolstered Ukraine's chances of remaining in the Super League in 2021. # ETCH2019 pic.twitter.com/dOqZWWN7Pm- European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2019
- Напомним, 31 мая украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебро на третьем этапе "Бриллиантовой лиги".
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