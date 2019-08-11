Украинская легкоатлетка-красавица завоевала золото командного чемпионата Европы

11 августа, 2019, 19:30

Украинка Юлия Левченко выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике

Об этом сообщает "Трибуна".

В польском городе Быдгощ Левченко победила с результатом 1,97 м и принесла сборной Украины в командный зачет 12 очков.

Это первое индивидуальное золото для нашей команды на командном чемпионате Европы.

Украина пока занимает седьмое место перед заключительными шестью видами программы. Для сохранения места в Суперлиге, где выступают 12 сильнейших команд континента, украинской сборной необходимо попасть в первую семерку.

Maximum points from Yuliya Levchenko in the high jump has bolstered Ukraine's chances of remaining in the Super League in 2021. # ETCH2019 pic.twitter.com/dOqZWWN7Pm - European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2019