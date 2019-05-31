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Espreso.tvСпортУкраинская спортсменка-красавица добыла серебро "Бриллиантовой лиги"

Украинская спортсменка-красавица добыла серебро "Бриллиантовой лиги"


фото: sportarena.com
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебро на третьем этапе "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает "Трибуна".

На соревнованиях в шведском Стокгольме украинка Юлия Левченко покорила высоту в 1,90 м. Лишь три спортсменки преодолели 1,90 м, победила Мария Ласицкене (1,92 м), представляющая команду авторизованных независимых атлетов. Победительница этапа в Дохе украинка Ярослава Магучих не смогла взять 1,87 м и осталась 4-й.

"Бриллиантовая лига"

3-й этап

Стокгольм, Швеция

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (АНА) - 1,92

2. Юлия Левченко (Украина) - 1,90

3. Эрика Кинси (Швеция) - 1,90

4. Ярослава Магучих (Украина) - 1,83

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