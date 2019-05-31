Украинская спортсменка-красавица добыла серебро "Бриллиантовой лиги"
31 мая, 2019, 08:52
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебро на третьем этапе "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает "Трибуна".
На соревнованиях в шведском Стокгольме украинка Юлия Левченко покорила высоту в 1,90 м. Лишь три спортсменки преодолели 1,90 м, победила Мария Ласицкене (1,92 м), представляющая команду авторизованных независимых атлетов. Победительница этапа в Дохе украинка Ярослава Магучих не смогла взять 1,87 м и осталась 4-й.
"Бриллиантовая лига"
3-й этап
Стокгольм, Швеция
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (АНА) - 1,92
2. Юлия Левченко (Украина) - 1,90
3. Эрика Кинси (Швеция) - 1,90
4. Ярослава Магучих (Украина) - 1,83
- Напомним, 4 мая 17-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" и стала самой молодой победительницей в истории турнира.
- 3 марта украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала серебряную награду в прыжках в высоту на чемпионате Европы в помещении.