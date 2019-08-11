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Espreso.tvОбществоСаакашвили признался, что предлагал Путину "сделку" по Абхазии и членства Грузии в НАТО

Саакашвили признался, что предлагал Путину "сделку" по Абхазии и членства Грузии в НАТО


фото: KyivPost/YouTube
Президент Грузии в 2004-2013 годах Михеил Саакашвили заявил о своей готовности в первой половине 2008 года, когда он понял военные планы россиян, пойти с ними на "соглашение" о судьбе Абхазии и рассказал о том, что во имя спасения страны готов был пересмотреть курс на Евроатлантический Альянс

Об этом грузинский экс-президент заявил в интервью Institute for War and Peace Reporting (IWPR) , передает Еспресо.TV .

"Уже в мае была очень опасная ситуация у нас. Не раньше. Сначала Путин пытался меня запугать, но я подумал, что это часть дипломатической игры. Конечно, я серьезно отнесся  к ее угрозам, но посчитал, что это попытка шантажа. Затем, в 2006 году, после скандала с российскими шпионами, Путин снова попытался меня запугать, на этот раз - лицом к лицу. Помню, позже, в 2007 году, его бывший советник Андрей Илларионов, находясь в Литве, сказал мне, что существовал план военного нападения на Грузию. И в феврале 2008 года Путин уже фактически открыто намекал на это ("Немного будет больно, но Вы не сильно будете мучаться"). Но переломный момент наступил в мае - размещение подразделений в Абхазии, поспешное обустройство военной инфраструктуры. Мы уже испугались, потому что все это происходило на глазах у нас. Именно тогда я решил отправить письмо в Россию и предложить им какую-то сделку по Абхазии, потому что, как я уже говорил Вам, мы думали, что все это происходило из-за Абхазии, и у нас был шанс предложить русским какой-то другой формат для предотвращения войны", - рассказал он.

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Одной из рассматриваемых им тогда возможностей избежать войны был и просмотр внешнеполитического курса, отметил Саакашвили.

"Если бы у нас была гарантия, задумался бы ли я? Я не знаю, ради моей страны я бы наверно обо всем подумал, но в тот момент это была просто риторика. Во всяком случае, теперь я хоть могу сказать, что у русских на столе были все варианты, кроме войны, но они ни к чему не прикоснулись", - подчеркнул политик.

Тогда как Грузия, по его словам, в первой половине 2008 года оказалась перед угрозой "полного уничтожения".

Также Саакашвили сказал, что недооценил серьезность намерений Путин и не предполагал заранее о том, что война начнется именно в Южной Осетии, а российские войска пойдут в направлении Тбилиси.

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