Десять лет Кремлевской агрессии против Грузии: с чего начинался новый российский реваншизм

7 августа, 2018, 18:45

Максим Викулов

Ровно десять лет назад при полном попустительстве Запада Кремль начал восстанавливать империю силовыми методами

Сегодня, 7 августа 2018 года, исполняется ровно десять лет с начала агрессии России против Грузии. Кремль показал, что с момента основания Москвы Андреем Боголюбским в 1169 году суть внешней политики Московии/Российской империи/СССР/Российской Федерации не изменилась: давление, шантаж, попытки дестабилизировать/расшатать/столкнуть лбами/посеять смуту оставались краеугольным камнем Кремля в отношениях с соседями. Предлагаем вспомнить, как это было тогда, жарким августом 2008-го

Исторический контекст

Распад Советского Союза сопровождался рядом инспирированных Москвой военных конфликтов. Резня между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе, в которых симпатии и негласная поддержка Кремля целиком была на стороне официального Еревана. Война в Приднестровье, в которой молдаванам противостояли всевозможные "казаки" и "добровольцы" (разумеется, при полном "нейтралитете" дислоцированной в регионе 14-й армии РФ).

Наконец, целых два этнических конфликта потрясли в начале 90-х Грузию, которую тогда возглавлял националист-диссидент Звиад Гамсахурдия. В 1992 году абхазские сепаратисты начали войну против официального Тбилиси. Стоит отметить, что у Грузии на тот момент не было армии как таковой, и власти зачастую бросали в бой различные иррегулярные формирования, например, неподконтрольную никому группу "Мхедриони" Джабо Иоселиани. В какой-то момент новый президент страны Эдуард Шеварднадзе отдал приказ о временном прекращении огня. Абхазы и поддерживающие их северокавказские террористы из отряда Шамиля Басаева, а также вездесущие российские "добровольцы" и "казаки" использовали данную паузу для перегруппировки, после чего заняли ключевые города страны, устроив масштабные этнические чистки и изгнав из Абхазии 200 тысяч этнических грузин. С тех пор и до 2008 года Абхазия фактически существовала как никем не признанное марионеточное квазигосударство, всецело зависящее от российской помощи и российских же туристов.

В другой грузинской провинции, Южной Осетии, в 1991-92 годах также шел вялотекущий, но от этого не менее жестокий этнический конфликт, следствием которого стала фактическая независимость Цхинвали - административного центра региона - и населенных осетинами сел провинции. В то же время, расположенные в шахматном порядке грузинские села остались под контролем официального Тбилиси. В целом, невзирая на раны гражданской войны, отношения между грузинами и осетинами оставались относительно неплохими, перемещение – свободным, а представители осетинской и грузинской организованной преступности так и вовсе отлично сотрудничали в деле контрабанды, торговли людьми и перегона краденых авто.

Ситуация начала меняться после "Революции роз" в Грузии в 2003. Приход команды Саакашвили и начало масштабных преобразований в Кремле (который всегда жаждал создать вокруг РФ буферную зону из слабых и коррумпированных failed states) восприняли как личный вызов. Как минимум с 2005 года Россия начала подготовку к войне. Методично создавалась инфраструктура вторжения. Так, в Абхазии была восстановлена железная дорога и созданы несколько современных российских военных баз. В Южной Осетии была создана большая военная база в Джаве. В самой России на Северном Кавказе также в ударном темпе создавалась военная инфраструктура – создавались базы, ремонтировались горные дороги, строились новые и укреплялись существующие мосты.

В Грузии же власти тоже не теряли надежды вернуть утерянные территории. Еще в 2004 году грузинские части попытались взять Цхинвали, но потерпели неудачу. После того, как успешные экономические реформы позволили наполнить казну, Михеил Саакашвили приступил к созданию современной армии, которую тренировали американские инструкторы. Также Саакашвили в рамках борьбы с коррупцией перекрыл всю контрабанду из Южной Осетии – основной источник существования анклава, чем окончательно толкнул Цхинвали в объятия Москвы. Отныне единственным источником наполнения "бюджета" в регионе были российские деньги, а единственным заработком – служба в т.н. "ополчении".

Эскалация

Видимо, изначально агрессия России планировалась на начало мая 2008 года, и должна была начаться из Абхазии. Весь апрель непризнанная республика накачивалась войсками и техникой. Грузины били в набат и апеллировали к международному сообществу. В потенциально взрывоопасный регион приезжают представители ООН, ОБСЕ и Европейского Союза, с Хавьером Соланой включительно. Параллельно грузинские военные сливают в прессу потенциальные планы своего Генштаба: в случае атаки абхазов на Верхнее Кодори (регион, населенный преимущественно родственными грузинам сванами), грузинские войскафорсируют реку Ингури и ударят по Сухуми. Это был четкий сигнал – агрессия против Грузии с территории Абхазии не останентся безнаказанной для самих абхазов. В конце концов, дипломатическое давление принесло свои плоды, Саакашвили встретился с Медведевым, и ситуация, казалось бы, на какое-то время разрядилась.

В то же время, резко обострилась обстановка в Южной Осетии. 15 июня южноосетинский режим обвинил Тбилиси в минометном обстреле Цхинвали. С этого момента перестрелки в Южной Осетии начинают нарастать. Параллельно весь июль в непризнанную республику через российский Северный Кавказ нескончаемым потоком идут "добровольцы" всяческих мастей, включая донских, кубанских и даже иркутских казаков, чеченских боевиков и прочих "ополченцев". Режим Кокойты начинает масштабную пропагандистскую кампанию на тему: "Грузины собираются на нас напасть. Но у нас хватит сил не только отразить удар, но и дойти до Тбилиси". В то же время российская 58-я армия весь июль проводит масштабные учения на границе с Грузией.

С 1 августа возрастает калибр использующегося в перестрелках оружия: сначала до 120 мм, а потом до 122 мм. Комитет по печати и информации "республики Южная Осетия" шлет панические сообщения: грузинские снайперы уничтожают мирных жителей! К информации прилагается фото: на перевязочном столе лежит молодой парень в камуфляже.

6 августа российский "Интерфакс" передает, что осетинские "ополченцы" подбили два грузинских БТРа и вытеснили грузин с высоты над селом Нули. "Происходит молчаливая аннексия территории Южной Осетии", — так комментирует эти события "президент" Кокойты.

3-4 августа президент Кокойты начинает эвакуацию республики. По словам очевидцев, к 8-му августа город был практически пуст.

Война

5-го августа днем в Цхинвали приезжает госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Кокойты отказывается от встречи с ним, Якобашвили встречается с командующим российских миротворцев Маратом Кулахметовым. 7-го Якобашвили приезжает снова. Он должен приехать вместе с русским послом Поповым, но русский посол сообщает, что у него в Гори прокололось колесо. "Я сказал ему, чтобы он поставил запаску, — говорит Якобашвили, — но он ответил, что запаска тоже проколота".

Якобашвили встречается с Кулахметовым, и тот заявляет, что Кокойты вышел из-под контроля. Он, Кулахметов, не может организовать встречу с Кокойты. Единственное, что Кулахметов может порекомендовать — это одностороннее прекращение огня. При этом Кулахметов просит: что бы ни случилось, огонь не открывать.

В тот же, день, 7 августа, примерно в 20:30, осетинские вооруженные формирования берут штурмом грузинское село Нули. В то же время, вечером, грузинская бронетехника выдвигается в стороны Цхинвали. В 23:00 тяжелая 152-мм артиллерия сепаратистов, до сих пор еще не применявшаяся в конфликте, открывает шквальный огонь по селу Тамарашени, вплотную примыкающему к Цхинвали — то есть по грузинскому анклаву, расположенному вдоль Транскама.

"Мы сидели в кабинете (у Саакашвили - Авт.), — приводит слова Тимура Якобашвили российская публицистка Юлия Латынина, — когда пришло известие об обстреле Тамарашени. Президент сказал: "Не отвечать". Потом ему звонят, он поднимает трубку и становится весь белый. Я спрашиваю: "Что такое?" - "Колонна из 150 единиц бронетехники движется к Рокскому тоннелю".

В этот момент, осознав, что российское вторжение уже началось, Саакашвили отдает приказ начать штурм Цхинвали. После короткой артподготовки грузинский спецназ на "Хаммерах", практически не встречая сопротивления, входит в город. Позже туда же заходят танки. Одновременно грузины берут под контроль оставшиеся осетинские села вокруг города, а основные силы начинают движение к крупнейшей военной базе в Джаве, с целью взять ее и перекрыть границу с РФ в районе рокского тоннеля.

Ранним утром 8 августа российская авиация начинает бомбить грузинские позиции. В частности, под авиаудар попали и были рассеяны части, двигающиеся к Джаве. В 15 часов руководство РФ официально объявляет о начале военной операции против Грузии, признав, таким образом, факт вторжения. В 17:00 россияне объявили об установлении контроля над Цхинвали, что было очевидной ложью. Но сказку нужно было делать былью – и 58-я армия три дня подряд прорывается к городу по единственной дороге – Транскаму – лежащей вдоль грузинского укрепрайона. Одновременно российские авиация и артиллерия ковровыми бомбардировками пытаются вынести грузин из города. В то же время 4-я воздушная армия РФ начинает бомбить всю территорию Грузии. 10 августа Саакашвили приказывает грузинским частям отступить. В тот же день российские части и "ополченцы" входят в разбомбленный город.

Российская колона в Грузии, август 2008 года

11-13 августа интервенты переходят административную границу Южной Осетии и Абхазии и входят в города Гори и Зугдиди, оккупируют Ахалгорийский район Южной Осетии, захватывают и подрывают грузинские катера береговой охраны в Поти. Параллельно "ополченцы" и казаки устраивают этнические чистки в захваченных в Южной Осетии грузинских селах. Позже со свойственной ему прямотой факт чисток подтвердит и Кокойты. "Мы там (на захваченных территориях) все "выровняли", - хвастается кремлевская марионетка.

Части ВС Грузии не оказывают сопротивления, более-менее организованно отходя к Тбилиси и готовясь защищать столицу Грузии.

Мировое сообщество пребывает в состоянии глубочайшего шока: западные лидеры просто не могут поверить в реальность проиходящего. Часть из них дезориентированна российской пропагандой и на самом деле не понимает, кто виноват в происходящем; большинство же просто не видят возможности реально помочь крошечной стране, да и не желают лишний раз дразнить российского медведя. Единственная реальная помощь поступила из Соединенных Штатов: американцы оперативно доставили в Тбилиси грузинские подразделения, пребывающие на тот момент в составе многонациональных сил на территории Ирака. Лидеры же Восточной Европы, прекрасно понимающие, что происходит - Президенты Украины, Польши и стран Балтии - едут в Грузию, где принимают участие в массовом антивоенном митинге, пребывая, в сущности, под прицелом русских (войска оккупантов тогда были в 40 км. от Тбилиси).

Президенты Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии на митинге в Тбилиси, 12.08.2008

Наконец, 15 августа Саакашвили, а 16 – Медведев, подписывают так называемый "план Саркози" (именно французский лидер, у которого на тот момент не было еще реноме откровенноо друга кремлевского вождя, взял на себя основные переговорные функции, постоянно курсируя между Москвой и Тбилиси) из следующих пунктов:

Отказ от использования силы. Окончательное прекращение всех военных действий. Свободный доступ к гуманитарной помощи. Возвращение Вооружённых сил Грузии в места их постоянной дислокации. Вывод Вооружённых сил РФ на линию, предшествующую началу боевых действий. Начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.

Грузины выполнили свою часть плана незамедлительно. Что касается русских, то они тянули с выполнением своей части договоренностей. Наконец, 26 августа РФ признала "независимость" своих марионеток – Абхазии и Южной Осетии, таким образом отказавшись выполнять пп. 5 и

Внешнеполитический аспект

Вернемся на несколько месяцев назад. В апреле 2008 года в столице Румынии состоялся очередной саммит на высшем уровне стран-участниц Организации Североатлантического Договора. Главы Украины и Грузии Ющенко и Саакашвили возлагали на этот саммит особые надежды – они хотели получить для своих стран так называемый План действий по достижению членства в Альянсе. Формально – расписанный перечень шагов, без привязки к датам, при выполнении которых уместно будет поднять вопрос о членстве страны в НАТО. Неформально – признание Альянсом реальной перспективы страны на членство в Альянсе.

Предоставление ПДЧ Украине и Грузии было однозначно поддержано президентом США Бушем, а также лидерами Польши, стран Балтии и ряда других государств восточной Европы. Категорически против выступили главы ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. Предлоги приводились разные, реальная причина – нежелание раздражать Кремль – стыдливо замалчивалась. В итоге, конечно же, решение о предоставлении ПДЧ было блокировано (в НАТО все решения принимаются консенсусом, достаточно одного голоса "против", чтобы любое решение не прошло). Многие полагают, что решение о непредставлении Плана по сути и стало спусковым крючком, позволившим Москве совершить агрессию.

Во время войны и сразу же после нее было много громких заявлений, в особенности от тогдашней администрации в Вашингтоне, о том, что агрессия против Грузии "не сойдет России с рук". В действительности европейские державы очень быстро вернулись к политике business as usual. Что касается Соединенных Штатов, то команду Джорджа Буша в том же году сменили демократы, а "президент мира" – Барак Обама – инициировал политику "перезагрузки", целью которой было налаживание отношений с Кремлем.

Сейчас лишь ленивый не цитирует Черчилля о проблемах выбора между войной и бесчестием. Постоянной политикой умиротворения Кремля, которая фактически началась на Бухаретском саммите НАТО и продолжается по сей день; геополитической трусостью, так напоминающей Мюнхен-1938; нежеланием бороться за своих друзей и свои же ценности; нежеланием помочь своим друзьям реальными делами и реальным вооружением западные лидеры все эти годы взращивали реваншистского монстра, воспринимавшего (боюсь, обоснованно) каждую уступку как признак слабости. Закрыв глаза на агрессию России в 2008 году, мировые лидеры создали прецедент, который позволил России поверить в то, что у нее развязаны руки на постсоветском пространстве. И это в итоге вылилось в аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. Тогда, в 2008-м, на Западе выбрали бесчестие. И получили уже вторую войну.