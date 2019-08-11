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Espreso.tvОбществоПоявились подробности о воине с Нацгвардии, погибшем вчера на Донбассе

Появились подробности о воине с Нацгвардии, погибшем вчера на Донбассе

В субботу, 10 августа 2019 года, в 13:30 в районе города Светлодарск вследствие смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций с автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Командование операции Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с российскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича.

Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека.

Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами ...

Смерть врагам!

Слава защитникам!

Слава Украине! ", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию, а также дату, место и время прощания с воином пообещали сообщить дополнительно.

  • Романенко погиб вблизи Новолуганского.
  • Это уже седьмая смерть с украинской стороны после установки последнего "перемирия" с российско-террористическими войсками.

 

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