10 августа на фронте: с украинской стороны - погибший и раненый, с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 городов и сел
11 августа, 2019, 07:21
Новолуганское.
10 августа 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 11 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Окупнаты открывали огонь вблизи 9 населенных пунктов:
Пищевик,
Гнутово,
Лебединский,
Авдеевка,
Опытное,
Светлодарск,
Луганское,
Екатериновка,
Новолуганское.
"Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения ", - отметили в Минобороны.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
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