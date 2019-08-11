10 августа на фронте: с украинской стороны - погибший и раненый, с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 городов и сел

11 августа, 2019, 07:21

иллюстративное

10 августа 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия