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Espreso.tvОбщество10 августа на фронте: с украинской стороны - погибший и раненый, с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 городов и сел

10 августа на фронте: с украинской стороны - погибший и раненый, с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 9 городов и сел

иллюстративное
10 августа 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 11 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Окупнаты открывали огонь вблизи 9 населенных пунктов:

Пищевик,

Гнутово,

Лебединский,

Авдеевка,

Опытное,

Светлодарск,

Луганское,

Екатериновка,

Новолуганское.

"Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения ", - отметили в Минобороны.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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