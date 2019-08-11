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Espreso.tvМирДжонсон готовит Великобританию к всплеску преступности

Джонсон готовит Великобританию к всплеску преступности


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал увеличить количество мест в британских тюрьмах на 10 тыс.

Об этом сообщает DW .

Джонсон хочет создать новые 10 тыс. мест в тюрьмах, увеличив их финансирование, а также ужесточить наказание для преступников, совершивших тяжкие деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Об этом Джонсон написал в своей колонке для британского издания The Mail. По словам премьера, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,5 млрд фунтов на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.

Джонсон призвал полицию к более жесткой борьбе с криминалом, расширив для этого его полномочия.

"Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя обыски подозрительных лиц", - заначив Джонсон.

С этой целью еще 8 тыс. сотрудников полиции будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых.

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