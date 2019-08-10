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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области целый район накрыл пылевой ураган. ВИДЕО

В Запорожской области целый район накрыл пылевой ураган. ВИДЕО


фото: facebook
Очевидцы выложили в сеть видео пылевого урагана, который 9 августа пронесся по Якимовскому району Запорожской области

Об этом сообщает 24tv.ua.

Видео урагана, пронесшегося курортной Кирилловкой и селом Максима Горького, опубликовали очевидцы в социальных сетях. По их словам, непогода накрыла район под вечер.

Песчаные бури обычно можно встретить в засушливых регионах. Шквальный ветер поднимает большие массы песка и пыли с поверхности земли на высоту нескольких метров. Видимость во время урагана значительно ухудшается.

 
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