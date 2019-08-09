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Espreso.tvОбществоПоваленные деревья и сорванніе крыши: по Николаевщине пронесся ураган. фото

Поваленные деревья и сорванніе крыши: по Николаевщине пронесся ураган. фото


фото: https://mk.dsns.gov.ua
9 августа по Николаевщине пронесся ураган. Шквальный ветер валил деревья и срывал крыши

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"О ситуации, связанной с резким ухудшением погодных условий и массовым падением деревьев, подтоплением и повреждением крыш зданий. В целом по линии 101 поступило 20 обращений от граждан г.. Николаева, г. Новая Одесса и поселка Радостный сад Николаевского района области", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий привлечены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения, 1, 2, 3, 10 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и 10 взвод государственного военизированного горноспасательного отряда.

 

 

 

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