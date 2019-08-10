В Польше на строительстве газопровода погиб украинец
Об этом со ссылкой на Super Express сообщает "Европейская правда".
Трагедия произошла 9 августа в городе Погурская Воля недалеко Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.
Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось вытащить, однако травмы оказались смертельными.
Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Польские полиция, прокуратура и национальная инспекция труда выясняют обстоятельства инцидента.
Строительство газопровода "Погурская Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 км нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнов, Казимеж-Вельке, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и в город Твожень в Силезии.
- Напомним, 13 июня в Польше в ДТП погибли трое граждан Украины .
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