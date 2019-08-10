В Польше на строительстве газопровода погиб украинец

10 августа, 2019, 17:31

В Польше на строительстве газопровода "Погурская Воля - Твожень" погиб гражданин Украины

Об этом со ссылкой на Super Express сообщает "Европейская правда".

Трагедия произошла 9 августа в городе Погурская Воля недалеко Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.

Коллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось вытащить, однако травмы оказались смертельными.

Погибший оказался 37-летним гражданином Украины. Польские полиция, прокуратура и национальная инспекция труда выясняют обстоятельства инцидента.

Строительство газопровода "Погурская Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 км нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнов, Казимеж-Вельке, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и в город Твожень в Силезии.