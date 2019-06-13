В Польше в ДТП погибли трое украинский
Об этом сообщила в четверг представитель полиции населенного пункта Мендзыжеч Любуского воеводства Юстина Лентовский, информирует телеканал Republika.
"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзижецькому уезде. В ее результате погиблои трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - сказала Лентовский.
Как отмечается, на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.
Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет. Четвертом пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии.
Напомним, в начале недели в Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо.
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