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Espreso.tvМирУкраина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие

Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие


фото: depo.ua
Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

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