Госпотребслужба выявила 1 тонну опасных арбузов

10 августа, 2019, 19:55

Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей обнаружила в Запорожье 1 тонну арбузов с содержанием нитратов, которое превышало норму в четыре раза

Об этом сообщает Госпотребслужба.

На агропродовольственных рынках Запорожья специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпотребслужбы исследовали 656 проб бахчевых культур.

По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасную продукцию весом более 1 т денатурировано и не допущено к реализации.

Отмечается, что при исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг / кг, максимальный - 352,5мг / кг, что почти в четыре раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг / кг, дынях - 90 мг / кг.

В Госпотребслужбе призывают граждан при покупке бахчевых на рынках требовать экспертное заключение лаборатории, а в случае покупки в магазине - сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции.