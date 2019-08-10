Госпотребслужба выявила 1 тонну опасных арбузов
Об этом сообщает Госпотребслужба.
На агропродовольственных рынках Запорожья специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпотребслужбы исследовали 656 проб бахчевых культур.
По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасную продукцию весом более 1 т денатурировано и не допущено к реализации.
Отмечается, что при исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг / кг, максимальный - 352,5мг / кг, что почти в четыре раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг / кг, дынях - 90 мг / кг.
В Госпотребслужбе призывают граждан при покупке бахчевых на рынках требовать экспертное заключение лаборатории, а в случае покупки в магазине - сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции.
- Напомним, что в конце июня арбузы из Украины начали поставлять в Польшу .
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