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Espreso.tvОбществоАрбузы из Украины начали поставлять в Польшу

Арбузы из Украины начали поставлять в Польшу

На следующей неделе первая партия херсонских арбузов откроет экспортный сезон и поедет в Польшу

Об этом сообщается на странице Украинской плодоовощной ассоциации в сети.

"На следующей неделе первые партии херсонских арбузов будут доставлены в Польшу. Системного экспорта арбуза из Украины пока практически не существует, поэтому прогнозы экспорта на весь сезон давать очень сложно. Украинский экспорт арбуза - это спотовая торговля и вывоз излишков. Если внутренние цены высокие, то об экспорте производители сразу забывают ", - приводятся в сообщении слова экономиста инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

Согласно сообщению ассоциации, оптовая цена на арбуз на начало текущей недели ожидается на уровне 15-20 грн / кг с последующим снижением, розничная цена на импортный арбуз колеблется на уровне 30-50 грн / кг, на очень ранней украинский - достигает 100 грн / кг в некоторых магазинах.

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