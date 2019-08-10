Душили и били током, - украинский политзаключенный Стешенко рассказал о пытках в ФСБ

10 августа, 2019, 20:37

Украинский политзаключенный Александр Стешенко заявил, что его пытали сотрудники ФСБ, чтобы выбить необходимые показания

Об этом Стешенко заявил в интервью "Крым.Реалии" .

По словам Александра Стешенко, которого недавно освободили с крымской колонии, он признался в преступлениях и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током , обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ", - сказал Стешенко.

Он отметил, что провел в ФСБ три месяца, с 24 апреля до 26 июля 2018 года, но не знает, в каком именно месте его удерживали.

"Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 кг", - рассказал Стешенко.