Освобожденный из заключения в Крыму Стешенко рассказал об условиях содержания украинцев, обвиняемых в "терроризме"
Об этом Крым.Реалии рассказал харьковчанин Александр Стешенко, освобожденный условно-досрочно после пребывания в колонии-поселении в Крыму.
"В Симферополе на СИЗО есть специальный блок, где сидят украинцы, якобы, кто террорист, кто экстремист. У них есть специальный изолированный от общей массы блок, где содержатся такие, как я... Я не видел, в каких условиях содержится общая масса, но у нас очень плохие условия были. Шел снег, а окон не было, отопления нет, сырость постоянная, белье приносили сырое. Все делалось для того, чтобы люди болели, страдали. Медицинской помощи не оказывали никакой, помощи от них не стоит ждать", - говорит Стешенко.
Он отметил, что за время своего пребывания в СИЗО виделся с другими политзаключенными.
"Общался с Евгением Пановым, тоже незаконно осужденным, хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще крымский татарин, фамилию не помню, но зовут Тимур, якобы нашли у него книги "Хизб ут-Тахрир", - делится бывший заключенный.
Адвокаты и правозащитные организации не раз указывали на плохие условия содержания заключенных в симферопольском СИЗО.
6 августа харьковчанин Александр Стешенко вышел на свободу и вернулся в родной Харьков.
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