Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп
9 августа, 2019, 18:28
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время приедет с визитом в Белый дом
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.
Трамп сказал, что считает Зеленского "очень умным парнем" и предположил, что президент Украины, вероятно, заключит соглашение с российским лидером Владимиром Путиным.
Новость дополняется.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-