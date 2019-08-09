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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время приедет с визитом в Белый дом

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

Трамп сказал, что считает Зеленского "очень умным парнем" и предположил, что президент Украины, вероятно, заключит соглашение с российским лидером Владимиром Путиным.

Новость дополняется.

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