Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

9 августа, 2019, 18:28

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает Reuters.

Трамп сказал, что считает Зеленского "очень умным парнем" и предположил, что президент Украины, вероятно, заключит соглашение с российским лидером Владимиром Путиным.

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