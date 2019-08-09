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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" прокомментировали перспективы принятия закона об оппозиции

В "Слуге народа" прокомментировали перспективы принятия закона об оппозиции

Закон об оппозиции важен, но не будет первоочередным вопросом для Верховой Рады 9 созыва

Об этом во время брифинга сказал председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос журналиста NewsOne о законопроекте об оппозиции, который дал бы им какие-то рычаги влияния, Разумков сказал: "Закон об оппозиции должен был бы быть, потому что, к сожалению, в прошлом созыве Рады мы видели, что оппозиция занимала такую позицию, что она только критиковала, мало что предлагала. Не было понятно, зачем народные депутаты ходят на свою работу".

Он отметил, что поскольку все народные депутаты получат зарплату из бюджета, то все они должны работать в парламенте.

"Но сказать, что этот закон будет быстро принят, я не могу. Это вопрос к прошлым созывам, почему за большой промежуток времени они не удосужились его принять", - заявил глава президентской партии.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук добавил: "Формирование закона об оппозиции - это важная составляющая формирования власти в целом в Украине. Нужно вывести баланс интересов власти и оппозиции, но вопросами, которые будут рассмотрены в первую очередь, является вопрос выполнения обещаний и запуска экономики в Украине".

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