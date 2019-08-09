Сытник просит Генпрокуратуру передать в НАБУ дела судей Окружного админсуда

Об этом сказал в пятницу на брифинге директор ведомства Артем Сытник.

"Руководитель подразделения НАБУ направил в Генпрокуратуру соответствующее письмо (о деле судей ОАСК - ред.). Я пытался связаться с Луценко, но он почему-то трубку не брал ... Поэтому обращаюсь к коллегам из ГПУ: мы готовы забрать это дело к себе и продолжить отрабатывать все то, что было нами наработано ", - сказал Сытник.

При этом он не ответил на вопрос, фигурирует ли в записях по этому делу глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан. По словам Сытника, следствие обнародовало лишь тот объем записи, который не вредил расследованию.