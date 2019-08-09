Супрун против восстановления системы санэпидемстанций

9 августа, 2019, 07:58

И.о. министра МЗ Ульяна Супрун считает, что в Украине нет необходимости создавать новую организацию, которая будет выполнять функции эпидемиологического надзора

Об этом она написала в Facebook .

"Госсанэпидслужба была создана около 95 лет назад как инструмент для борьбы с эпидемиями. СЭС (санитарно-эпидемиологические станции) были частью централизованной системы органов, учреждений и подразделений санитарно-эпидемиологического профиля. Она имела ряд вопросов, касающихся профилактики инфекционных и профессиональных болезней, отравлений, радиационных поражений людей и вредного воздействия факторов окружающей среды. Но по факту это служба занималась совсем другими задачами", - отметила Супрун.

Она уточнила, что с момента предоставления СЭС полномочий выдавать бизнесу разрешения значительная часть деятельности структуры оборачивалась вокруг этого прибыльного дела.

По ее словам, подразделения часто возглавляли взяточники, которым было совсем не до предотвращения болезней и заботе о здоровье украинцев.

"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства", - написала руководитель Минздрава.

Она подчеркнула, что ликвидация СЭС была объявлена только после того, как почти все ее контролирующие и разрешительные функции были переданы в другие организации соответствующим постановлением в 2014 году.

"В марте 2017 Кабмин принял решение о ликвидации Госсанэпидслужбы. Ее функции уже выполняли МОЗ Украины, Гоструда и Госпотребслужба. Сейчас эти функции также частично выполняет и ЦОС. Сейчас нет необходимости создавать новую организацию или реинкарнировать СЭС. Ведь уже существует заведение, которое выполняет практически такие же функции как и, к примеру, CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США) ", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что Центр общественного здоровья МОЗ Украины является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения, а его основные задачи такие же, как и в CDC.

"Задачами ЦОС в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, биобезопасности и безопасности крови. Кроме этого, Центр общественного здоровья создает сеть региональных центров по всей стране. 13 областей уже юридически их создали", - сообщила Супрун.

Она также сообщила, что ЦОС сотрудничает с коллегами из США в сфере общественного здоровья и работают над совместными проектами: ответ на эпидемию кори, оптимизация лабораторной сети и улучшение результатов лечения ВИЧ. Кроме того, ЦОС является членом Международной ассоциации институтов общественного здоровья, учредителями которой являются CDC и Финский институт общественного здоровья.