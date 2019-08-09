"Слуга народа" обещает взяться за ФЛП

9 августа, 2019, 22:14

Об этом Гетманцев сообщил в эфире "Украинского радио".

"И президент, и партия "Слуга народа" поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательство не изменять его - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физических лиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес", - сказал Гетманцев.

Гетманцев отметил, что наблюдается массовое уклонение от уплаты налогов с использованием ФЛП.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду - от ФЛП. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП. Зайдите в ювелирный магазин, магазин электроники...", - добавил он.

По словам Гетманцева, эти юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.

"Мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения", - отметил он.

По словам Гетманцева, еще до старта работы нового парламента будут представлены решения проблемы.

"Мы рассматриваем можно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или нужно внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя . Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - заявил Гетманцев.