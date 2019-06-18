Нацбанк отменил ФЛПам обязательную продажу валюты

18 июня, 2019, 18:49

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений.

Поступление бизнеса, зачисленные на распределительные счета предпринимателей в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже.

Отмечается, что очередное валютное послабления не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.

"Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшение макроэкономических условий в Украине", - говорится в сообщении.

В этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений. Отмечается, что отмена обязательной продажи валютных поступлений бизнеса является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, определенного одной из стратегических целей Национального банка.

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка №78 от 18 июня 2019 "О внесении изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте".