"Бавария" забила в товарищеском матче 23 гола
9 августа, 2019, 11:49
Мюнхенская "Бавария" победила в товарищеском матче любительский клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 23: 0
Об этом сообщает Еспресo.TV
В рамках подготовки к новому сезону мюнхенская "Бавария" провела спарринг против любительского клуба "Роттах-Эгерн". Встреча для команд с "разных миров" закончилась с неприличным счетом 23: 0.
Четыре мяча забил французский хавбек Корантен Толлиса, а хет-триками отличились поляк Роберт Левандовски и немцы Томас Мюллер и Леон Горецкий.
- 28 марта Мюнхенская "Бавария" сделала самое дорогое приобретение в истории клуба .
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