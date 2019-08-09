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Espreso.tvСпорт"Бавария" забила в товарищеском матче 23 гола

"Бавария" забила в товарищеском матче 23 гола


фото: Daily Sabah
Мюнхенская "Бавария" победила в товарищеском матче любительский клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 23: 0

Об этом сообщает Еспресo.TV

В рамках подготовки к новому сезону мюнхенская "Бавария" провела спарринг против любительского клуба "Роттах-Эгерн". Встреча для команд с "разных миров" закончилась с неприличным счетом 23: 0.

Четыре мяча забил французский хавбек Корантен Толлиса, а хет-триками отличились поляк Роберт Левандовски и немцы Томас Мюллер и Леон Горецкий.

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