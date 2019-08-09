Кризис в Италии: в Сенат внесли постановление о недоверии премьеру

"В пятницу "Лига" внесла в Сенат постановление об объявлении недоверия премьер-министру страны Джузеппе Конте после того, как лидер партии, вице-премьер и министр МВД Сальвини в четверг заявил об отсутствии большинства (у коалиции, - ред.) и призвал провести досрочные выборы", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что в последнее время ее партнер по коалиции партия "Движение 5 звезд" голосует против законопроектов, которые предлагаются "Лигой".

Как сообщалось, в течение четверга в Риме происходили встречи между лидерами страны, в частности между Сальвини и Конте, а также Конте и президентом Италии Серджо Маттарелла. Они пытались решить конфликт между "Лигой" и ее партнером по коалиции - партией "Движение 5 звезд". Последним поводом для спора между ними стал проект скоростной железнодорожной ветки между итальянским городом Турин и французским Лионом (TAV). "Лига" его поддерживает, тогда как "Движение 5 звезд" - против.

Впоследствии вице-премьер-министр Италии и лидер правой партии "Лига" Сальвини заявил об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и необходимости проведения досрочных выборов в стране.