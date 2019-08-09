Disney хочет переснять "Один дома". Калкин с пивным пузом показал, что думает об этом

9 августа, 2019, 11:03

Исполнитель главной роли в фильме "Один дома" Маколей Калкин потролил идею кинокомпании Disney переснять легендарный фильм

Реакцию на идею Disney относительно кавера на фильм "Один дома" актер опубликовал в своем Иnstagram , отметив:

"Вот как будет выглядеть обновленная версия "Один дома".

Маколей Калкин добавил собственное фото на диване с ноутбуком и пастой. Актер сидит в нижнем белье, а из-под майки просматривается пивное брюшко.

В комментариях к посту актеру предложили сыграть роль одного из преступников.

Впрочем часть друзей поддержали оригинальную идею фильма, например, актриса Сара Мишель Геллар (исполнительница главной роли в сериале "Баффи - победительница вампиров") заявила, что посмотрела бы и такой ремейк.

Официальный аккаунт Pornhub уточнил, действительно ли в римейке не будет сырной пиццы.