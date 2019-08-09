Disney хочет переснять "Один дома". Калкин с пивным пузом показал, что думает об этом
Реакцию на идею Disney относительно кавера на фильм "Один дома" актер опубликовал в своем Иnstagram , отметив:
"Вот как будет выглядеть обновленная версия "Один дома".
Маколей Калкин добавил собственное фото на диване с ноутбуком и пастой. Актер сидит в нижнем белье, а из-под майки просматривается пивное брюшко.
This is what an updated Home Alone would actually look like .
В комментариях к посту актеру предложили сыграть роль одного из преступников.
Впрочем часть друзей поддержали оригинальную идею фильма, например, актриса Сара Мишель Геллар (исполнительница главной роли в сериале "Баффи - победительница вампиров") заявила, что посмотрела бы и такой ремейк.
Официальный аккаунт Pornhub уточнил, действительно ли в римейке не будет сырной пиццы.
- Отметим, недавно студия Disney объявила, что планирует переснять фильм "Один дома" (Home Alone), и римейк будет иметь "те же стандарты", что и культовый оригинал. Впрочем ни дата выхода, ни актерский состав, ни детали нового-старого сюжета пока неизвестны.
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