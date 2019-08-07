Disney переснимет комедию "Один дома"

7 августа, 2019, 13:24

Студия Disney объявила, что планирует переснять фильм "Один дома" (Home Alone), и римейк будет иметь "те же стандарты", что и культовый оригинал

Об этом сообщает ВВС.

Римейк выйдет на новом стриминговом сервисе Disney +, который запускается осенью 2019-го в США.

Пока не известно, как будет адаптирован фильм и кто выполнит ключевые роли. В Disney отмечают, что римейк будет "те же стандарты", что и оригинал.

Рождественская комедия с Маколеем Калкиным вышла в 1990 году и является одним из самых популярных новогодних фильмов в мире с одним из самых высоких рейтингов.

Главный исполнительный директор студии Боб Айгер сообщил, что планируется переснять еще несколько известных картин, которые имели большие бокс-офисы, в частности, картину "Ночь в музее".