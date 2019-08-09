Дело "Роттердам+": подозреваемому избрали залог в 25 раз меньше, чем требовала САП
9 августа, 2019, 21:08
Одному из подозреваемых в 18,87 млрд грн убытков для потребителей электроэнергии суд разрешил выйти из-под стражи под залог 2 млн грн
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
"Счастье - это когда тебе дают залог 2 млн по подозрению в +18,87 млрд грн убытков для потребителей электроэнергии. И это в 25 раз ниже залог, чем просил прокурор (САП просила 50 млн грн)", - сообщили в ГПК.
Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимир Евдокимов, одному из 6 подозреваемых по делу "Роттердам+".
"То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн грн", - добавили в сообщении.
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