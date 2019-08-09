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Espreso.tvМирБанки передали Конгрессу доказательства связи Трампа с россиянами

Банки передали Конгрессу доказательства связи Трампа с россиянами


фото: reuters
Ведущие банки США передали в один из комитетов Конгресса документы, в которых доказана связь президента Дональда Трампа с россиянами

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal .

По данным издания, в документах указана информация о связи Трампа и его семьи с россиянами.

В документах есть электронная переписка, кредитные соглашения и другие документы, связанные с бизнесом Трампа.

Журналисты напоминают, что Трамп ранее обращался в суд, желая ограничить доступ к своим документам, связанным с бизнесом.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

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