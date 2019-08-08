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Espreso.tvОбществоЗа сутки на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов из гранатометов и пулеметов

За сутки на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов из гранатометов и пулеметов

7 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - с станковой противотанкового гранатомета ", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

  • неподалеку Луганского - с автоматического гранатомета;
  • дважды вблизи Южного - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новозвановки - с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
  • неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщает штаб.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • вблизи Богдановки - с станковой противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

  • Напомним, 6 августа в результате вражеских обстрелов погибли 4 бойца ООС , еще один - получил ранение.

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