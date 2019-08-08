За сутки на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов из гранатометов и пулеметов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - с станковой противотанкового гранатомета ", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:
- неподалеку Луганского - с автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Южного - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Новозвановки - с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и снайперского оружия;
- неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщает штаб.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи Богдановки - с станковой противотанкового гранатомета;
- неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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Напомним, 6 августа в результате вражеских обстрелов погибли 4 бойца ООС , еще один - получил ранение.
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