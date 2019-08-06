Из-за обстрелов оккупантов 4 бойца погибли, 1 ранен, - штаб ООС
Об этом во время вечернего брифинга сообщил штаб Объединенных сил.
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Враг обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Богдановки с направления Петровского, применяя вооружения БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие;
- дважды вблизи Павлополя с направления Украинского и Верхнешироковского, применяя ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет соответственно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз:
- неподалеку Майского с направления Доломитного - применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранение.
5 августа подразделения ОС соблюдали установившейся режим прекращения огня.
Зато вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное и Южное.
- Во вторник, 6 августа, в результате вражеских обстрелов с начала суток погибли четыре украинских военных
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