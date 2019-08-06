Из-за обстрелов оккупантов 4 бойца погибли, 1 ранен, - штаб ООС

6 августа, 2019, 20:27

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранение

Об этом во время вечернего брифинга сообщил штаб Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Богдановки с направления Петровского, применяя вооружения БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие;

- дважды вблизи Павлополя с направления Украинского и Верхнешироковского, применяя ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет соответственно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз:

- неподалеку Майского с направления Доломитного - применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранение.

5 августа подразделения ОС соблюдали установившейся режим прекращения огня.

Зато вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное и Южное.