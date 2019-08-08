Вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Враг совершил несколько провокационных обстрела наших позиций. Окола 1 часа ночи зафиксировано ведение огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановка. Также ночью и около 6:30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного", - говорится в сообщении.
После 9:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицького. Враг обстреливал позиции наших подразделений из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Богдановки с направления Петровского - из противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного с направлений Пикуза и Ужовка - из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого с направления Докучаевская - из крупнокалиберного пулемета;
вблизи Верхнеторецком снаправления Васильевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
- Напоминаем, за минувшие сутки на Донбасс и зафиксировали 10 обстрелов из гранатометов и пулеметов.
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