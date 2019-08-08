Вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим тишины

8 августа, 2019, 22:09

В течение суток 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Враг совершил несколько провокационных обстрела наших позиций. Окола 1 часа ночи зафиксировано ведение огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановка. Также ночью и около 6:30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного", - говорится в сообщении.

После 9:25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицького. Враг обстреливал позиции наших подразделений из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки с направления Петровского - из противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного с направлений Пикуза и Ужовка - из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого с направления Докучаевская - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецком снаправления Васильевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.