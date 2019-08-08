Разумков назвал новые ориентировочные даты первого заседания ВР

8 августа, 2019, 18:59

Первое заседание может не состояться 24 августа, как планировалось, из-за задержки в подсчетах результатов выборов

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью " ВВС. Украина".

"Наиболее оптимистично - нам бы хотелось его провести 24 августа. Но понимаем, что это может не произойти, потому что долго считали (результаты выборов, - ред.)", - сказал Разумков.

Он также отметил, что накануне первого заседания новой Верховной Рады нужно будет провести подготовку к нему.

"Поэтому я надеюсь, что это будет или конец августа - 27 или 29 августа, или начало сентября", - добавил глава президентской партии.