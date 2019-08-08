Разумков назвал новые ориентировочные даты первого заседания ВР
8 августа, 2019, 18:59
Первое заседание может не состояться 24 августа, как планировалось, из-за задержки в подсчетах результатов выборов
Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью " ВВС. Украина".
"Наиболее оптимистично - нам бы хотелось его провести 24 августа. Но понимаем, что это может не произойти, потому что долго считали (результаты выборов, - ред.)", - сказал Разумков.
Он также отметил, что накануне первого заседания новой Верховной Рады нужно будет провести подготовку к нему.
"Поэтому я надеюсь, что это будет или конец августа - 27 или 29 августа, или начало сентября", - добавил глава президентской партии.
- Председатель партии "Слуга народа" заявил, что в поздним из первых решений в новой Раде станут изменения регламента и изменения Конституции о снятии депутатской неприкосновенности
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