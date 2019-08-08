Разумков назвал первые шаги "Слуги народа" в Верховной Раде
Об этом Дмитрий Разумков рассказал в интервью " ВВС. Украина".
"Повестка дня будет формироваться рабочей группой, которая будет заседать, надеюсь, уже скоро. Ее будет сзывать действующий председатель Верховной Рады. После этого мы сможем более-менее корректно рассказать, что будет приниматься в первые дни", - сказал глава президентской партии.
Базовыми принципами Разумков назвал изменения регламента Верховной Рады и изменения Конституции о снятии депутатской неприкосновенности.
"Трудно ответить, будет это в первый или пятый день работы Рады, но это инициативы, которые надо внедрять. Так же - введение ответственности депутатов за кнопкодавство или невыполнение своих служебных обязанностей. Это и отдельный большой блок экономических законов", - добавил он.
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