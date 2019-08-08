На Аляске растаял лед из-за аномальной жары
Об этом пишет The Independent.
После температурных рекордов в июле арктический морской лед остался на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного среднего уровня. Обычно, уровень льда на Аляске уменьшается летом, но не так масштабно. В среднем за последние 40 лет с начала спутниковых наблюдений Арктики морской лед каждый сентябрь уменьшался более чем на 13%.
"Это уменьшение около 85 тысяч квадратных километров ежегодно, что равнозначно площади Шотландии", - отметил эксперт по климатическим изменениям Эд Блокли.
По словам ученых, такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения, которые могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах. Жители некоторых городов будут вынуждены переехать из-за вероятного затопления.
- Напомним, специалисты считают, что жара, которая побила температурные рекорды в Западной Европе в прошлом месяце, была вызвана климатическими изменениями антропогенного происхождения.
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