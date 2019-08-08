На Аляске растаял лед из-за аномальной жары

8 августа, 2019, 15:20

Из-за аномальной жары в июле, в водах Аляски растаял лед, а ближайший ледник более чем в 240 километрах

Об этом пишет The Independent.

После температурных рекордов в июле арктический морской лед остался на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного среднего уровня. Обычно, уровень льда на Аляске уменьшается летом, но не так масштабно. В среднем за последние 40 лет с начала спутниковых наблюдений Арктики морской лед каждый сентябрь уменьшался более чем на 13%.

"Это уменьшение около 85 тысяч квадратных километров ежегодно, что равнозначно площади Шотландии", - отметил эксперт по климатическим изменениям Эд Блокли.

По словам ученых, такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения, которые могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах. Жители некоторых городов будут вынуждены переехать из-за вероятного затопления.