Ученые назвали рекордную жару в Европе следствием глобального потепления

2 августа, 2019, 19:43

Жара, которая побила температурные рекорды в Западной Европе в прошлом месяце, была вызвана климатическими изменениями антропогенного происхождения

Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, сообщает "Европейская правда".

"Какие будут последствия для сельского хозяйства? Каким будет влияние на водные ресурсы? - сказал Робер Вотар из Института Пьера Симона Лапласа во Франции.

"Это действительно создаст напряженность в обществе, с которой мы, возможно, справимся не так хорошо", - отметил он.

В докладе делается вывод, что жара в конце июля "над континентальной Западной Европой была настолько экстремальной, что величины были бы крайне маловероятны без изменения климата".

Ученые считают, что без антропогенного фактора температурные значения в странах, где были побиты рекорды, были бы на 1,5-3 градуса Цельсия ниже.

Ученые заявили, что рекордные температуры, зафиксированные во Франции и Нидерландах, сейчас могут наблюдаться каждые 50-150 лет. Без "воздействия человека на климат" такие температуры, вероятно, случались бы реже одного раза в 1000 лет.

Вотар сказал, что Европе нужно привыкнуть к таким тепловым волнам, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными.

В то время как волна жары в Западной Европе после нескольких дней ослабла, экстремальные температуры переместились на север и вызывают массовые таяния льда в Гренландии и Арктике.