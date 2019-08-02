Ученые назвали рекордную жару в Европе следствием глобального потепления
Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, сообщает "Европейская правда".
"Какие будут последствия для сельского хозяйства? Каким будет влияние на водные ресурсы? - сказал Робер Вотар из Института Пьера Симона Лапласа во Франции.
"Это действительно создаст напряженность в обществе, с которой мы, возможно, справимся не так хорошо", - отметил он.
В докладе делается вывод, что жара в конце июля "над континентальной Западной Европой была настолько экстремальной, что величины были бы крайне маловероятны без изменения климата".
Ученые считают, что без антропогенного фактора температурные значения в странах, где были побиты рекорды, были бы на 1,5-3 градуса Цельсия ниже.
Ученые заявили, что рекордные температуры, зафиксированные во Франции и Нидерландах, сейчас могут наблюдаться каждые 50-150 лет. Без "воздействия человека на климат" такие температуры, вероятно, случались бы реже одного раза в 1000 лет.
Вотар сказал, что Европе нужно привыкнуть к таким тепловым волнам, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными.
В то время как волна жары в Западной Европе после нескольких дней ослабла, экстремальные температуры переместились на север и вызывают массовые таяния льда в Гренландии и Арктике.
- Заметим, что в Париже жара побила рекорд 1947 года. Аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурные рекорды.
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