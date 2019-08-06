Селезнев назвал клуб, ради которого оставил "Малагу"

6 августа, 2019, 12:15

Украинский футболист Евгений Слезньов признался, что готов покинуть испанскую "Малагу" и перейти в турецкий чемпионата

Об этом сообщает yeniasir.com.tr.

Украинский форвард Евгений Селезнев, который в прошлом сезоне отыграл в "Малаге", заявил, что думает о переходе в турецкий "Гезтепе".

"В "Малаге" у меня возникли проблемы с адаптацией. Хочу играть в турецкой Суперлиге, особенно в "Гезтепе", однако не знаю, что будет дальше, пока я сам жду новостей. Измир - город, который я очень люблю. Я жил там , когда играл в "Акхисар". Моя семья тоже любит Измир. Почему бы не продолжить карьеру там? " , - рассказал Селезнев.

Евгений Селезнев перешел в "Малагу" в январе 2019 года во время зимнего трансферного окна. В составе испанского клуба украинец провел 12 матчей, a голов не забивал.