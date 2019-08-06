Стали известны темы переговоров Зеленского с Эрдоганом
Об этом сообщает агентство QHA .
Отмечается, что стороны надеются договориться о дальнейшем сотрудничестве ВМС Украины и Турции в области беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники.
"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в сообщении.
Президент также обсудит проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.
"Будем продолжать обсуждение углубление стратегического партнерства, увеличение торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания", - заявил Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 годах, народный депутат Мустафа Джемилев, который будет сопровождать президента во время визита в Турцию .
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