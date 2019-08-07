За день оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции
7 августа, 2019, 19:32
В среду, 7 августа, российские террористы на Донбассе 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления вблизи Водяного и Лебединского с направления Ужовки из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил у Луганского с направления Нижнего Лозового из автоматических гранатометов, неподалеку от Южного с направления шахты им. Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Новозвановкой с направления Калиновой-Борщеватого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Напомним, 6 августа в результате вражеских обстрелов погибли 4 бойца ООС , еще один - получил ранение.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-