За день оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции

7 августа, 2019, 19:32

В среду, 7 августа, российские террористы на Донбассе 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления вблизи Водяного и Лебединского с направления Ужовки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил у Луганского с направления Нижнего Лозового из автоматических гранатометов, неподалеку от Южного с направления шахты им. Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Новозвановкой с направления Калиновой-Борщеватого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.