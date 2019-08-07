Тренер "Ливерпуля" рассказал, с помощью какого сериала изучил английский язык
Об этом сообщает BBC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как ему удалось пройти языковой барьер после переезда из Дортмунда. Немецкий специалист признался, что учил английский с помощью сериала "Друзья".
"Как я учил английский? Смотрел сериал "Друзья". Когда ты изучаешь иностранный язык, проходишь через несколько этапов. На первом из них я понимал людей, которые знали, что я иностранец, они говорили со мной медленно, примерно так: "Доб-рый день, мис-тер Клопп ". Начинать так вполне нормально. Потом в какой-то момент замечаешь, что собеседники уже забывают, что ты иностранец, начинают говорить достаточно быстро. Сначала ты теряешься, но вскоре понимаешь все больше и больше. Поэтому я часто слушал радио. Затем я начал смотреть фильмы - это следующий этап. В них говорят на разных диалектах, используют сленг и произносят много слов очень четко. Тебе приходится понимать все это. Для немцев легкий способ учить английский - это сериал "Друзья". Там простые разговоры, которые понятны даже на ранней стадии изучения языка. Кем из героев "Друзей" я хотел бы быть? Нет-нет, девушки мне нравятся гораздо больше, чем ребята, а сыграть девушку я не смогу. Джоуи? Может быть, но, боюсь, я немного умнее, чем его персонаж. При этом я никогда не умел так хорошо общаться с девушками, как он. Мне никогда так легко не давалось ", - рассказал Юрген Клопп.
"Maybe I'm a bit smarter than the Joey role, but my talk with girls was never as good as his"- BBC 5 Live Sport (@ 5liveSport) August 6, 2019
Jurgen Klopp reveals he learnt English watching ... Friends!
Listen to a the Football Daily podcast with #LFC 's Jurgen Klopp and Andy Robertson
https://t.co/7xk2lX6J5M pic.twitter.com/vNHLdIHAky
- Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как отпраздновал победу команды в Лиге чемпионов 2018/2019.
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