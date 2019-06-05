"Стоял в углу, пил пиво", - Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов

5 июня, 2019, 10:21

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как отпраздновал победу команды в Лиге чемпионов

Слова специалиста приводит Sport Bild .

"Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьей, а потом лег спать. Вечеринка была приятной", - сказал немец.