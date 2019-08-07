СМИ сообщили имена 4 бойцов ООС, убитых окупантами 6 августа
Об этом 7 августа сообщила "Новынарня".
В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.
Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак - 1998 года рождения. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил в должности гранатометчика.
Винницкое издание "Башня" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.
Сергей Шандра
UA.Миколаив отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Василий Курдов
- Напомним, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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