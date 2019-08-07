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Espreso.tvОбществоСМИ сообщили имена 4 бойцов ООС, убитых окупантами 6 августа

СМИ сообщили имена 4 бойцов ООС, убитых окупантами 6 августа

Во время обстрелов оккупантами украинских позиций под Павлополем 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов

Об этом 7 августа сообщила "Новынарня".

В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Александр Шарко

Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак - 1998 года рождения. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил в должности гранатометчика.

Владислав Рак

Винницкое издание "Башня" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

Сергей Шандра

UA.Миколаив отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Василий Курдов

  • Напомним, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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